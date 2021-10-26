Недавно двое ребят разбили фонари на улице города и летнюю площадку одного из заведений.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, который ранее пригрозил увольнением чиновникам за отказ от вакцинации, предлагает наказывать вандалов, портящих имущество города, розгами посреди площади.

Об этом он написал в Facebook

По информации городского головы, на днях в сети Интернет появилось видео, как два молодых парня разбили фонари на улице низовой и летнюю площадку одного из заведений возле Ратуши.

Марцинкив отметил, что злоумышленников разыскали, а полиция открыла уголовное производство по ст. 296 УК (Хулиганство).

Читайте такжеМиллион за прививку: в Украине пообещали наградить учебное заведение со 100% COVID-вакцинированных работников (видео)По словам главы города, парень, который крушил фонари, уклонялся от военной службы, поэтому его передали в военкомат.

"Я думаю, хулиганов надо наказать. Быстро и показательно. Вообще я бы в Уголовный кодекс внес изменения – чтобы одним из видов наказания было надавать буков по голой сраке среди площади. Делаешь зло - показательно получаешь наказание. Кажется, это было бы самое эффективное!"- считает Марцинкив.

Как ранее сообщал УНИАН, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив во время оперативного совещания сообщил, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации против коронавируса.

Автор: Светлана Макринская