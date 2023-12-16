Памятник "Таращанец" окончательно декоммунизировали.

Киевский район Дарница освободился от еще одного памятник советских времен: этим утром работники коммунальных служб забрали машиной "Таращанец".

Момент "декоммунизации" памятника экипажу советского бронепоезда показал местный телеграм-канал Дарница Live.

"Памятник "Таращанец"декоммунизировали в Дарницком районе", - констатировали там.

Накануне о решении правительства избавиться от этого "упоминания" прошлого объявил глава Дарницкой райгосадминистрации Николай Калашник.

Он сообщил, что "Таращанец" изъяли из реестра памятников Украины. Вместо него в Дарницком парке хотят поставить монумент Героям российско-украинской войны.

Как появился "Таращанец"

Монумент находился в одном из дарницких скверов - между улицами Заслонова и Ялтинской. Он был создан в 1974 году из гранита и бронзы в честь событий 1919 года, когда "Таращанец" защищал Дарницкий железнодорожный узел от "белых" войск Добровольческой армии (деникинцев).

На прошлой неделе из Киева исчез памятник Щорсу

9 декабря Киев также избавился от памятника большевистскому главарю Николаю Щорсу, располагавшемуся на бульваре Тараса Шевченко. Перед этим монумент также исключили из соответствующего реестра.

В КГГА прокомментировали, что не уничтожат скульптуру - она станет частью коллекции Государственного музея авиации Украины им. А. К. Антонова.

Вас также могут заинтересовать новости: