После демонтажа он будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. А. К. Антонова.

В Киеве сегодня демонтировали памятник большевистскому главарю Николаю Щорсу на бульваре Тараса Шевченко. О начале работ по демонтажу сообщила Киевская городская госадминистрация, обнародовав фото техники вокруг памятника.

В КГГА напомнили, что перед этим с монумента был снят охранный статус.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. А. К. Антонова.

Также в КГГА сообщили, что для демонтажа конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

Обновлено 14.20. Демонтаж памятника длился около 6 часов. При этом в процессе работы выяснилось, что копыта лошади невозможно достать из цемента. Было принято решение отпилить три копыта, это хорошо видно на видео.

Демонтаж советских памятников в Украине

В начале ноября правительство разрешило демонтировать памятники Пушкину, Щорсу и другим российским и советским деятелям в ряде украинских городов. Речь идет о тех монументах, которые значились в Государственном реестре недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Но задолго до этого по всей Украине местные власти начали массово убирать с улиц памятники российским и советским деятелям например, в Полтаве памятники Ватутину и Пушкину демонтировали в июле этого года, а в Харькове бюст Пушкина убрали еще в ноябре прошлого года. А 15 ноября в Киеве демонтировали памятник русскому поэту Пушкину, который находился в парке имени Ивана Багряного (бывший парк Пушкина).

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