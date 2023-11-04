Памятку советских времен решили окончательно демонтировать.

Утром субботы в Киеве начался демонтаж еще одной советской звезды: с площади Победы (ныне Галицкая) начали снимать символ времен СССР с вершины обелиска.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он показал два фото, на котором видно скопление техники возле места, где расположен обелиск.

Первые работы по демонтажу советских звезд на зданиях проспекта столица начала в 2022 году.

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Киев занялся обелиском, расположенным на площади Победы

Напомним, в сентябре 2023 года работники коммунальных служб занялись обелиском, расположенным на Галицкой площади. Речь идет о памятке, открытой в 1982 году в честь достижений города-героя Киеве во Второй мировой войне. Тогда во время демонтажных работ была снята "центральная" звезда обелиска: она располагалась над надписью на монументе.

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