Это максимально исключит зависимость школ от веерных и аварийных отключений электроэнергии

В Киеве в условиях отключения света офлайн-обучение в школах будет длиться с 9:00 до 16:00.

"В условиях отключения света офлайн-обучение в школах должно начинаться и заканчиваться в световой промежуток дня. Это максимально исключит зависимость образовательных учреждений от веерных и аварийных отключений электроэнергии", - говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

В то же время, для детей начальных классов – до уроков и после них – будут работать группы продленного дня.

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В КГГА напомнили, что после окончания осенних каникул за парты в очном формате вернулись 111,5 тысячи школьников из почти 236,4 тысячи детей, которые находятся в Киеве.

Также столичные власти напоминают, что зимние каникулы продлятся в столице с 26 декабря до 27 января. В это время школы будут прогревать минимально для сохранения системы отопления, а учителя смогут уйти по желанию в оплачиваемый отпуск.

Обучение в школах Киева: детали

Как сообщалось ранее, зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января в это время школы будут отапливать минимально.

В Украине осенние каникулы перенесены на зимний период в 28% школ.