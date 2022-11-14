В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева.

Зимние каникулы в школах Киева продлятся с 26 декабря по 27 января, в это время школы будут отапливать минимально.

"Зимние каникулы в столичных школах начнутся по графику – с 26 декабря 2022 года. Но продлятся месяц - до 27 января 2023 года", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, в это время школы будут отапливать в минимальном режиме для поддержки системы отопления.

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"Учителя по желанию могут уйти на время каникул в оплачиваемый отпуск. В случае чрезвычайной ситуации в городе часть школ будет использоваться для работы пунктов обогрева", - рассказал Кличко.

Он уточнил, что учебный год продлится в столичных школах до 1 июля - в соответствии с законом.

Каникулы в школах Украины

Несмотря на полномасштабную войну, образовательный процесс в Украине продолжается. Однако боевые действия и удары РФ по энергетическим объектам вносят свои коррективы.

Как писал УНИАН, осенние каникулы рекомендовали проводить в конце октября. Отмечалось, что изменения сроков каникул могут зависеть от военной ситуации в регионе. По данным Минобразования, у 28% школ Украины осенние каникулы перенесены на зимний период.

Зимние каникулы запланированы с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Весенний отдых детям планируют предоставить с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года.

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