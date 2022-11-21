Энергетики работают над восстановлением системы.

Энергетики 21 ноября снова прибегли к экстренным аварийным отключения электричества в Киеве. В связи с этим в столице не работают графики отключения.

Отмечается, что решение принято в связи с распоряжением Укрэнерго.

"По указаниям НЭК "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - говорится в сообщении Yasno.

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Отключение света в Украине - что известно

В последний месяц российские оккупанты совершили ряд масштабных ракетных атак по городам Украины. При этом целью для своих атак россияне выбрали объекты украинской энергосистемы.

Всего пострадало около 15 энергетических объектов в различных областях. В связи с этим энергетики стали отключать свет по всей Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль указал, что россяине вывели из строя почти половину энергосистемы Украины. При этом он уточнил, что плановые и аварийные отключения света могут стать более частыми и длинными.

Кроме того, в ДТЭК заговорили о возможном блэкауте, но этого сценария можно будет избежать, если отремонтировать разрушения, но для полного восстановления системы необходим больше времени. В свою очередь президент Владимир Зеленский отметил, что больше всего проблем с энергетикой в Киеве и ряде областей.

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