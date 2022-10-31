Каникулы перенесли 3 671 учебных заведения.

В 28% школ Украины осенние каникулы перенесли на зимний период.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, 31 октября 2022 года ученики более 7 тысяч школ вернулись к учебе после осенних каникул.

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"В свою очередь на недельный отдых пошли ученики столичных школ и некоторых школ в областях. Всего с 31 октября до 6 ноября осенние каникулы продлятся в 2 234 школах. Также в 3 671 учреждении общего среднего образования осенние каникулы перенесены на зимний период, что составляет более 28% от общего количества школ", – заявил министр.

Шкарлет подчеркнул, что каникулы являются обязательным компонентом образовательного процесса. Окончательное решение об отдыхе учеников принимает педсовет, после чего его утверждает приказом директор школы.

Каникулы в школах Украины

Несмотря на войну, образовательный процесс в Украине продолжается. Однако боевые действия и удары РФ по энергетическим объектам вносят свои коррективы.

Как писал УНИАН, осенние каникулы рекомендовали проводить в конце октября. Отмечалось, что изменения сроков каникул могут зависеть от военной ситуации в регионе.

Зимние каникулы запланированы с 26 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Весенний отдых детям планируют предоставить с 27 марта 2023 года по 2 апреля 2023 года.

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