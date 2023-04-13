Животные нуждаются в нашей заботе и защите, отмечают спасатели.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям ответили на упреки относительно неуместности траты времени на спасение кошек и собак и рассказали, как проиходят спасательные операции с хвостатыми.

Там объяснили, что не может быть такого, что где-то возникнет пожар, а подразделение в это время занято спасением очередного ушастого и не едет на вызов. Однако, отмечают спасатели, по возможности ГСЧС не отказывает в помощи животным, которые в ней нуждаются.

"Ребята выезжают на такие вызовы только когда нет других. На месте в пожарной части всегда остаются еще авто и спасатели, которые готовы выехать на любое чрезвычайное происшествие. В приоритете спасателей, в первую очередь, человеческие жизни. Но ведь... Если есть возможность спасти животное, то почему бы этого не сделать? Они также чувствуют боль, страх и нуждаются в помощи. Иногда вся надежда только на чрезвычайников. И тут уже возникает вопрос: обречь несчастного на верную гибель или спасти?!",- говорится в сообщении.

Видео дня

В службе также рассказали об одном из последних эпизодов – спасении кота, который застрял в вентиляционной шахте многоэтажки.

"Благодаря нашим ребятам он теперь в безопасности, цел и невредим. Так что давайте будем более гуманными с нашими меньшими друзьями! Ведь они также нуждаются в нашей заботе и защите. К тому же, возможно, когда-то "мокрый носик-спасатель" (это мы о наших служебных собаках) спасет вам жизнь", – добавляют в ГСЧС.

Спасение животных во время войны

Во время полномасштабной войны в стране украинцы не забывают о спасении братьев меньших – вывозят их из-под обстрелов, спасают из обстрелянных врагом домов.

К примеру, Татьяна Кирсоненко и ее дочь Оксана Шелудченко из прифронтовой Константиновки в Донецкой области во время эвакуации в Черкасскую область вывезли несколько десятков хвостатых, среди которых-больные коты и те, кого, убегая от атак россиян, бросили владельцы.

В прошлом месяце в Запорожье сотрудники ГСЧС после ракетного удара по жилой многоэтажке спасли собаку.А спасенная в Бородянке кошка даже оказалась в центре скандала из-за чрезмерного количества желающих забрать ее домой.

Вас также могут заинтересовать новости: