Глори находится на лечении в ветклинике из-за проблем с пищеварением.

Вокруг спасенной в Бородянке рыжей кошки Глори разгорелся скандал. На животное претендовали 12 человек.

Об этом рассказал Виктор Трегубов в Facebook.

Отмечается, что после спасения кошка стала героиней множества сюжетов, из-за чего ее даже пытались похитить из больницы, куда ее привезли волонтеры из-за проблем с пищеварением.

5 мая жительница Бородянки Анастасия Лунева сообщила, что спасенное животное принадлежит ей, а зовут ее Глория и ей 12 лет. Женщина рассказала, что 27 февраля всей семьей ушли к бабушке, но вернуться домой уже не смогли.

"Мы предоставили все возможные доказательства (фото, прописку, контактные номера волонтеров и работников ГСЧС, к которым обращались за помощью в поисках кошки). Но, к сожалению, обратной связи не получили", - говорится в сообщении.

При этом волонтеры не спешили отдавать Глорию хозяйке. Женщина пожаловалась, что ей не отвечают и говорят, где находится кошка.

"Наш патруль отвез Шафу к одному из лучших ветеринаров Киева. Каждый день лечения обходится в несколько тысяч гривен, мы оплачиваем все необходимое. Мы ответственны за ее жизнь и должны поставить Шафу на лапки", – сообщили волонтеры.

Позже выяснилось, что на животное претендуют 12 человек. Все они утверждали, что являются владельцами кошки.

11 мая Анастасия Лунева в Facebook сообщила, что конфликт уладили и Глория вернется домой.

"Кошечка находится на лечении, под наблюдением врачей. Нам предоставили возможность ее навестить, и мы непременно ею воспользуемся. Надеюсь, что после выздоровления Глории мы снова будем вместе. Надеюсь, что все недоразумения, возникшие из "ЗооПатруль UA", решились", - рассказала женщина.

Как ранее сообщал УНИАН, в Бородянке в руинах уничтоженной вражескими обстрелами многоэтажки нашли кота. Животное спасли.

Позже сотрудники ГСЧС показали, как проходила "спецоперация" по спасению кошки.

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