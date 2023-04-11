У некоторых кошек тяжелые заболевания, женщины лечат их самостоятельно.

Татьяна Кирсоненко и ее дочь Оксана Шелудченко из прифронтовой Константиновки в Донецкой области занимаются зооволонтерством – спасают брошенных на произвол судьбы котов и собак. Всю свою пушистую семью, уже насчитывающую десятки хвостиков, семья смогла вывезти с собой во время эвакуации, говорится в сюжете ТСН.

Сегодня у Татьяны и Оксаны 80 котов, большинство из них ночуют в летней кухне. Каждое утро мать с дочкой выпускают любимцев на улицу. Несколько пушистиков живут в доме. Кроме кошек, переселенки заботятся и о собаках – этих щенков, как рассказывают женщины, нашли на помойке. У некоторых кошек тяжелые заболевания, женщины лечат их самостоятельно. Кормить животных помогают неравнодушные.

"В неделю сухого корма нам нужно 50 килограммов. Это где-то тысяч 10-15, достаточно дорого и для переселенца неподъемные средства", – рассказывает Оксана.

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Ранее Оксана начала заниматься спасением больных животных, а с полномасштабной войной начала подбирать и тех, чьи хозяева эвакуировались. Сами же мать с дочерью покидать город, до которого рашисты хоть и не добрались, но который все же терроризируют постоянными обстрелами, не хотели до последнего – женщины прожили в Константиновке всю жизнь, у них были там работа и жилье.

Когда семья решилась на эвакувацию, выехали с несколькими котами на собственной машине. Дочери Оксане перевезти остальных помогали волонтеры. Животных перевозили на бусике, в клетках. Дорога была трудной и заняла 12 часов. На одном из блокпостов Донецкой области к нескольким десяткам котов присоединился еще один – его попросили спасти военные.

Теперь семья живет в Черкасской области, дом здесь приобрели заранее. Уже на новом месте семья узнала, что обе их квартиры и двор, где жили их любимцы, повреждены во время обстрелов.

"Крыша разбита над моей квартирой, там, где находились животные, в том дворе также недавно был прилет", – рассказывает Оксана.

Ситуация в Константиновке

Константиновку – город в Краматорском районе Донецкой области, который уже находился под оккупацией в 2014 году – с конца апреля и до начала июля. Сегодня Константиновку отделяют от линии соприкосновения считанные километры. Враг регулярно наносит по городу сокрушительные удары, разрушая гражданскую инфраструктуру и убивая местное население. В начале месяца оккупанты ударили по центру города, в результате чего были повреждены многоэтажки и частные жилые дома. Погибли по меньшей мере три человека, еще шестеро - ранены.

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