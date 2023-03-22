Животное было очень напугано.

В Запорожье спасатели ГСЧС после ракетного удара по жилой многоэтажке спасли собаку.

Об этом речь идет в сообщении ГСЧС на странице в соцсети. Спасатели ГСЧС в Запорожье вынесли из очага опасности напуганного мопса.

"Каждая жизнь важна! Маленькие "носики" также страдают от вражеских атак", - прокомментировали спасатели.

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Удар по Запорожью 22 марта

Около полудня россияне снова ударили по Запорожью. Под удар попали жилые дома и остров Хортица. На месте работают спасатели.

По последним данным, в результате атаки уже пострадали 25 человек, среди них есть дети. Три человека в тяжелом состоянии. Один человек умер от полученных травм.

Такж известно, что российские оккупанты выпустили шесть ракет по Запорожью.

Эту атаку уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что "страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей".

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