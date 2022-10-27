За нарушение "сухого закона" могут оштрафовать на 10-30 тысяч рублей.

Оккупационная "власть" Запорожской области запретила продавать крепкий алкоголь российским военным. Решение заработало 26 октября.

Об этом сообщает местное издание INFORM.ZP.UA.

Отмечается, что для жителей Энергодара реализация алкоголя все же разрешена, но только с 10:00 до 19:00.

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За несоблюдение торговые заведения могут быть оштрафованы на 10-30 тысяч рублей.

По словам представителя оккупационной "власти" Александра Волги, эта мера принята в соответствии с решением администрации и военной комендатуры на основании федерального конституционного закона "О военном положении".

Ситуация на Запорожье

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские захватчики оккупировали около 60% территории Запорожской области. В частности, были захвачены Энергодар из ЗАЭС, Мелитополь, Токмак и другие населенные пункты.

Подконтрольная территория Украины постоянно подвергается массированным обстрелам.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров убежден, что Вооруженные силы Украины своими ударами по оккупантах готовят область к освобождению от российских захватчиков.

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