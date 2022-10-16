В последние дни оккупанты понесли потери в личном составе и военной технике неподалеку от Гуляйполя, в Токмаке, Пологах, Каменке-Днепровской, Орехове, конских раздорах и Бердянске.

Вооруженные силы Украины готовят оккупированную часть Запорожской области к освобождению от российских захватчиков.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

Он рассказал о последних успешных действиях украинских военных в различных населенных пунктах, которые временно оккупированы.

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В частности, неподалеку от Гуляйполя уничтожен склад боеприпасов и ранены более 20 оккупантов; в Токмаке уничтожено 10 единиц военной техники и ранено до 40 военнослужащих РФ; в Пологах – до 30 раненых оккупантов; в Каменке-Днепровской уничтожено 7 единиц военной техники и ранено около 40 российских захватчиков.

При этом количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть уточняется.

"В районах населенных пунктов Орехов, Конские Раздоры и Токмак, поражено около 100 оккупантов. Среди них более 25 только что мобилизованных. В районе населенного пункта Бердянск уничтожено 4 комплекса С-300", - добавил Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Как известно, в последнее время россияне усилили обстрелы Запорожья. В конце сентября они нанесли ракетного удара по гуманитарной автоколонне гражданских на выезде из Запорожья, погибли 30 человек, 88 получили ранения.

После этого оккупанты еще неоднократно атаковали областной центр, что приводило к большому количеству погибших.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому РФ наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

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