Ночью враг нанес два ракетных удара по селу Заречное Запорожской области.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.
"Ночью нанесено 2 ракетных удара по селу Заречное Комишуваської ОТГ. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Нас не одолеть! Выстоим и победим!", – рассказал он.
Ситуация на Запорожье по состоянию на 22 октября
Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские захватчики оккупировали около 60% территории Запорожской области, в частности, Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, Мелитополь, Токмак и другие населенные пункты.
Подконтрольная территория Украины подвергается обстрелам все чаще. Так, ночью 15 октября российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре авиаудара дронами, а утром запустили еще 10 ракет С-300, взрывной волной повреждены 36 домов.
18 октября российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, применив дрон-камикадзе и выпустив ракету.
21 октября российские оккупанты снова нанесли удар, пострадали жилые дома и инфраструктура города.
Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров убежден, что Вооруженные Силы Украины готовят область к освобождению от российских захватчиков.