Обошлось без пострадавших.

Ночью враг нанес два ракетных удара по селу Заречное Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Ночью нанесено 2 ракетных удара по селу Заречное Комишуваської ОТГ. К счастью, обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Нас не одолеть! Выстоим и победим!", – рассказал он.

Видео дня

Ситуация на Запорожье по состоянию на 22 октября

Как известно, с начала полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля, российские захватчики оккупировали около 60% территории Запорожской области, в частности, Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, Мелитополь, Токмак и другие населенные пункты.

Подконтрольная территория Украины подвергается обстрелам все чаще. Так, ночью 15 октября российские оккупанты нанесли по Запорожью четыре авиаудара дронами, а утром запустили еще 10 ракет С-300, взрывной волной повреждены 36 домов.

18 октября российские захватчики нанесли два удара по Запорожью, применив дрон-камикадзе и выпустив ракету.

21 октября российские оккупанты снова нанесли удар, пострадали жилые дома и инфраструктура города.

Мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров убежден, что Вооруженные Силы Украины готовят область к освобождению от российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: