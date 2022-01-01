В мероприятии принимают участие около тысячи человек.

В центре Киева начался факельный марш по случаю 113-й годовщины со дня рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, участники мероприятия, которое традиционно ежегодно организует Всеукраинское объединение "Свобода", собрались в парке имени Тараса Шевченко.

В марше принимают участие около 1 тыс. человек.

Они планируют пройти ул. Владимирская, бульвару Тараса Шевченко, Крещатику. Завершится марш на Майдане Незалежности.

Впереди колонны участники марша развернули баннер с портретом Бандеры.

Участники факельного марша в честь дня рождения руководителя Организации украинских националистов Степана Бандеры планируют завершить свою акцию возле Офиса президента.

Читайте такжеВ Тернополе памятник Бандере взяли под круглосуточную охрануКак передает корреспондент УНИАН, активисты начали шествие в парке имени Тараса Шевченко и сейчас идут по бульвару Шевченко. Как сообщили организаторы, участники марша с Майдана Незалежности планируют пойти к Офису главы государства, где потребуют присвоить звание Героя Украины сотенному Украинской повстанческой армии Мирославу Симчичу.

Участники шествия скандируют лозунг: "Бандера придет – порядок наведет!". Из громкоговорителя звучат патриотические песни, в том числе песня, которая благодаря соцсетям стала "вирусной", "Батько наш Бандера. Україна – мати".

Активисты возле Офиса президента Владимира Зеленского требовали присвоить Симчичу звание Герой Украины.

Справка УНИАН. Мирослав Симчич родился 5 января 1923 с. Вижный Березов в Ивано-Франковской области. Украинский военный и общественный деятель, сотенный УПА, политзаключенный, на 32 года заключенный советским режимом. Кавалер орденов "Свободы" и "За заслуги", почетный гражданин Коломыи и Львова.

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