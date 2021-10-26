Трендовую песню о Бандере также спела мужская хоровая капелла "Дударик".

На Львовщине священники, студенты и певцы из мужской капеллы присоединились к патриотическому флешмобу с песней о Бандере. Тренд из Tik-Tok, который уже поддержали сотни украинцев, выходит на новый уровень.

Об этом сообщает "24 канал".

Военные священники-капелланы ПЦУ присоединились к флешмобу в честь Дня капеллана, который празднуется 25 октября. Они спели песню у памятника Бандере в Дрогобыче.

Видео со студентами Львовской национальной музыкальной академии имени Н.В. Лысенко, которые приняли участие во флешмобе, уже набрало тысячи просмотров, сообщила пресс-служба учебного заведения в Facebook. На нем ученики спели песню "Батько наш Бандера", их исполнение трендовой композиции приятно поразило украинцев.

Львовская национальная академическая мужская хоровая капелла "Дударик" также присоединилась к флешмобу и спела о Бандере в эфире программы "Вечер с Николаем Княжицким". Видео с их выступлением уже собрало более 2 тысяч реакций на странице хора в Facebook.

"Батько наш Бандера" - что известно о песне

"Батько наш - Бандера, Україна - мати, ми за Україну будем воювати!", - в песне повстанцев речь идет об украинце, который боролся с "москалями" и погиб во время героической битвы. Главный герой лежал под дубом "без левой ноги и правой ноги", когда к нему подошла его мать. Впоследствии женщина похоронила сына: "на його могилі слова написала: Слава Україні! Всім героям Слава!".

Ранее УНИАН уже сообщал, что хит "Батько наш Бандера" исполнили депутаты Рады.

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Автор: Полина Кузенко