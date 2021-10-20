Сама песня "Батько наш - Бандера" в сети появилась давно. Упоминания о ней можно отыскать еще в 2019 году.

Украинский сегмент соцсетей заполонили ролики, на которых люди разного возраста массово поют или под фонограмму слова "Батько наш - Бандера Україна - мати. Ми за Україну будем воювати".

Читайте такжеНикого не травили: участницы флэшмоба "Батько наш Бандера" опровергли фейк росСМИДети поют эту песню в классах, раздевалках и туалетах и публикуют ролики в Twitter, TikTok и Instagram, сообщает ВВС.

Некоторые ролики получаются довольно шуточными, например, с наложенной фонограммой на одно из выступлений российского президента Владимира Путина.

Сама песня "Батько наш-Бандера" в сети появилась давно. Упоминания о ней можно отыскать еще в 2019 году.

Так, в YouTube есть много роликов с исполнением песни мужским ансамблем "Пентархия". Именно это исполнение чаще всего используют в качестве фонограммы к "вирусным" роликам в сети.

Как выяснили журналисты ТСН, исполняют популярную композицию священники из Ивано-Франковской области.

"Олег Луцанов - один из исполнителей версии, которая приобрела популярность. Впервые услышал пение в исполнении священника", - рассказывают журналисты.

Первая записанная его коллективом версия популярной не стала, а прижилась другая, записанная за столом под образами. "Ее используют как шутку и троллинг, но на самом деле это стилизация под печальную повстанческую песню", - объясняют СМИ.

"Батько наш - Бандера": что известно о флешмобе

Накануне Дня защитника и защитницы Украины ряд ресурсов опубликовали видео с участием украинских школьников, которые пели на камеры телефонов "Батько наш - Бандера". Под одним из роликов пропагандисты утверждали, что ученики киевской школы таким образом "травили" учительницу, которая показалась им "ватницей". Но позже сами школьники это опровергли.

Вскоре стало известно, что у TikTok появились уже сотни подобных видео от украинских детей под хэштегом "Батько наш - Бандера", что разозлило кремлевских пропагандистов в Москве.

Автор: Ольга Робейко