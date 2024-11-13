Это единственный выход для Украины: военный об уменьшении мобилизационного возраста

Многие 55-летние военные даже не могут добраться до позиций на фронте, говорит военный.

Снижение мобилизационного возраста в Украине оправдано исторически. Такое мнение в интервью "ТСН" высказал командир минометной батареи Мирослав Борисенко.

"Во всех войнах средний возраст военнослужащего был 25-26 лет. Мы сейчас воюем 55-летними дядьками, это очень трагично. Ведь они часто просто не могут даже дойти до передовой. А еще хуже - они не могут оттуда и выйти... Молодежь должна идти в армию, это не значит, что они все должны сразу погибнуть. Сейчас у нас совсем изменился подход к подготовке, к использованию людей - особенно пехоты. Их берегут, все знают, что никто тебе новых пехотинцев не принесет. Поэтому снижение возраста и, главное, расширение социальной базы для мобилизации - это единственный выход для Украины сейчас", - пояснил Борисенко.

Он также рассказал, каким видит идеального солдата для службы в армии. По его словам, это должен быть мужчина в возрасте от 30 до 40 лет.

Видео дня

"Мне нужен мужчина, который сформировался уже в гражданской жизни. У которого есть дом, жена, двое детей, своя работа, жизненный опыт. Который чего-то в этой жизни уже достиг. И который просто в определенное время своего взросления сказал, что он берет ответственность за свою жизнь и семью на себя. При этом неважно, кем вы были в гражданской жизни", - пояснил Борисенко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне в Верховной Раде заговорили о расформировании ТЦК и СП в Украине. По словам нардепа Юлии Яцык, из этих работников можно создать 10 дополнительных бригад, которые помогут на фронте.

В обществе такое мнение раскритиковали. В частности заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал это "пустым популизмом", который "не стоит обсуждения". По его словам, главной проблемой ТЦК и СП в Украине является коррупция и любой новый орган также будет иметь эту проблему, если с ней не работать.

Вас также могут заинтересовать новости: