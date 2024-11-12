Ранее такую идею высказали в Верховной Раде.

Идея расформировать ТЦК и заменить их новой гражданской структурой - это "пустой популизм, не стоящий обсуждения". Такое мнение высказал заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Вместо того, чтобы решить проблему, хотят создать новую. В виде новой структуры, с х*** знает каким статусом и принципами работы. Каким образом, на каких основаниях она будет мобилизовать людей, неясно", - написал он в своем Телеграм.

Военный отметил, что проблема с ТЦК заключается в их коррумпированности, поэтому стоит бороться именно с коррупцией, а не придумывать новые учреждения.

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"Которые, уверен, будут такие же коррумпированные, еще и абсолютно неэффективные", - добавил он.

В Раде хотят расформировать ТЦК

Как писал УНИАН, работа ТЦК вызывает недовольство не только у общества, но даже у власти. На днях представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что силовая "бусификация", которая сопровождается незаконным насилием со стороны силовиков, "уничтожает все потуги" по набору людей в армию.

А уже сегодня нардеп Юлия Яцык сообщила, что временная специальная комиссия Верховной Рады предлагает расформировать ТЦК и создать из их работников более 10 бригад для выполнения боевых задач на фронте. Она уточнила, что в Министерстве обороны Украины уже работают над созданием рекрутинговых центров с гражданским персоналом.

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