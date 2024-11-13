Он пояснил, что процесс рекрутинга постоянно совершенствуется и позволяет соискателю выбрать специальность и подразделение.

Сейчас идеальное время для того, чтобы стать частью украинской армии. Для претендентов есть возможности выбора подразделения и специальности, заявил военный с позывным "Феникс" в комментарии "Новости Live".

Как отметил воин, в первые месяцы войны у добровольцев не было времени, что определиться с подразделением и военной профессией. Тогда военные действовали интуитивно, учитывая обстоятельства. Сейчас ситуация изменилась.

"Ты можешь выбрать себе специальность, которая тебе нравится. Ты можешь выбрать подразделение... Ты можешь пообщаться с возможными своими командирами, увидеть, в каком ключе ты можешь быть наиболее эффективным. И это не значит, что ты должен быть там пехотинцем или штурмовиком. Очень много военных профессий, которые сейчас нужны", - сказал "Феникс", обращаясь к мужчинам, которые все еще сомневаются относительно вступления в ряды Сил обороны.

Военный также отметил, что украинская армия модернизируется, а процесс рекрутинга этому способствует. Армия учится для улучшения эффективности. Новобранцы проходят много подготовок: не только базовую, но и для того, чтобы получить свою четкую специализацию.

"До того, как ты попадешь непосредственно на линию соприкосновения, может пройти четыре, пять, шесть, восемь месяцев", - отметил "Феникс".

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что депутат Юлия Яцык сообщила, что Временная специальная комиссия Верховной Рады предложила расформировать ТЦК и СП в Украине. А из работников, которые несут там службу, создать 10 дополнительных бригад.

Такое заявление резко раскритиковали в 3 штурмовой бригаде. Так, заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады Максим Жорин назвал это "пустым популизмом", который "не стоит обсуждения". В то же время он добавил, что главная проблема ТЦК и СП - это коррупция и власти надо работать в первую очередь с этим аспектом.

Вас также могут заинтересовать новости: