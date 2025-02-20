По словам Гайдуцкого, вернуть часть украинцев обратно из других стран все еще можно.

В начале полномасштабного вторжения РФ многие украинцы выезжали за границу в неизвестность. Спустя почти три года многие беженцы все еще не уверены, хотят ли вернуться обратно. Более того, процесс выезда украинцев за границу не прекратился и по сей день.

Об этом заявил доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий в интервью для "Телеграф".

Он уверен, что вернуть часть украинцев обратно из других стран все еще можно. Тем не менее для этого нужно предпринимать необходимые действия.

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"Я уверен, что связь с каждым украинцем у нас сохраняется. Мы можем приглашать их вернуться, разрабатывать программы для их возвращения. И наступит момент, когда каждому из них будет интересно снова приехать в Украину. Конечно, сейчас период, когда люди возвращаются, но не остаются", - сказал Гайдуцкий.

Доктор экономических наук объяснил, что у украинских беженцев есть четыре фундаментальные причины, почему они снова выезжает за границу после приезда в Украину: учеба, работа, формирование сбережений и финансовых накоплений, а также новые связи и контакты.

"Как только человек достигает одной или всех этих целей, у него значительно возрастает желание вернуться на родину. Это явление называется миграционным циклом человека, который обычно длится около 15 лет", - подчеркнул он.

По словам эксперта, в Украину вернутся преимущественно люди старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. Он добавил, что большая часть украинских школьников, которые сейчас выехали на обучение, вряд ли вернутся назад в ближайшие годы.

"В общем, я считаю, что после завершения военного положения в Украину вернется примерно два миллиона человек. Это будут преимущественно украинцы старшего возраста, которым сложно интегрироваться за рубежом, а также часть молодежи. В то же время определенная часть граждан покинет Украину", - считает Гайдуцкий.

Эксперт поделился, что недавнее исследование показало то, что около 21% населения Украины хотели бы выехать за границу. Тем не менее подобная статистика характерна и для других стран Европы и мира.

"Желание уехать и фактический отъезд - это разные вещи. Поэтому я считаю, что после отмены военного положения баланс населения и рабочей силы сохранится на текущем уровне: часть людей вернется, часть - уедет", - резюмировал Гайдуцкий.

Украинские беженцы за границей - другие новости

Ранее в Чехии объяснили, что ждет украинских беженцев после перемирия. С момента объявления перемирия Чехия больше не будет предоставлять временной защиты новым украинским беженцам.

Кроме того, вице-премьер-министр Украины - министр национального единства Украины Алексей Чернышов рассказал, сколько украинских беженцев может вернуться домой после войны. По словам министра, те, кто не захотят возвращаться, тоже могут быть полезными для Украины.

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