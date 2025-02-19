С момента объявления перемирия Чехия больше не будет предоставлять временной защиты новым украинским беженцам.

В случае объявления перемирия или окончания войны в Украине новые беженцы не смогут получить в Чехии временную защиту. Статус сразу потеряет актуальность также для тех, кто давно находится в стране.

В частности, министр внутренних дел страны Вит Ракушан заявил в интервью Novinky, что с момента объявления перемирия Чехия больше не будет предоставлять временной защиты новым украинским беженцам. По его словам, это необходимо, чтобы предотвратить новую волну миграции в мирное время, в частности мужчинам, которые захотят воссоединиться с семьями, которые уже проживают в Чехии. В таких случаях им придется обращаться за видом на жительство на общих основаниях.

"Как бы ни закончилась война, после ее завершения никто не сможет приехать в Чехию по программе временной защиты. Даже в случае воссоединения семей этот процесс должен происходить в рамках действующего законодательства о пребывании иностранцев в Чехии", - подчеркнул министр.

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Сейчас украинцы находятся в Чехии благодаря механизму временной защиты, который продолжается ежегодно. Однако после объявления перемирия или завершения войны этот статус прекратит действовать уже на следующий день. При этом беженцы смогут оставаться в стране еще определенный период - например, год или полтора. За это время им придется перейти к стандартному режиму пребывания, как это делают другие иностранцы.

"Для них будут действовать те же правила, что и для всех остальных", - пояснил Ракушан. Это означает, что украинцы смогут подать заявку на временный вид на жительство или, в отдельных случаях, на политическое убежище - например, если речь идет о людях с территорий, оккупированных Россией.

В публикации говорится, что чешские власти разрабатывают возможные сценарии на случай перемирия в Украине.

"Мы готовим соответствующие предложения совместно с Польшей, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен в ближайшие месяцы", - сообщил Ракушан.

По его словам, решение должно быть принято на уровне всего Евросоюза, поскольку именно ЕС гарантирует временную защиту беженцам.

Евросоюз также планирует создать специальные центры, которые будут помогать украинским беженцам вернуться на родину. В Германии такой центр откроется уже в ближайшие недели, аналогичные проекты рассматриваются в Польше и Австрии, а также в Чехии. По словам министра, в этих центрах будут работать украинские специалисты, которые помогут беженцам с возвращением домой.

Украинские беженцы за рубежом

Как писал УНИАН, президент Чехии Петр Павел подписал ряд законов, один из которых касается расширения защиты украинских беженцев. Речь шла о том, что беженцы из Украины, проживающие в Чехии более двух лет, смогут получить специальное разрешение на долгосрочное проживание в стране. Это касается только экономически самостоятельных людей, которые обеспечены жильем и не пользуются системой льгот для беженцев. Также их дети должны посещать чешские школы.

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