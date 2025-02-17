Процент тех, кто вернется, будет зависеть от государственной программы, считает Головаха.

Процент украинцев, которые после завершения боевых действий захотят вернуться домой, будет зависеть от государственной программы, считает директор Института социологии Евгений Головаха. Об этом он сказал в интервью изданию IPG-Journal.

По его словам, намерение вернуться, о котором они сейчас говорят, - это "абстрактное желание", ведь приезжать они собираются "только после завершения боевых действий, а также при условии, что будет возможность получить в Украине нормальную работу". Проблему усложняет и то, говорит Головаха, что многие из тех, кто был вынужден уехать, потеряли свои дома.

"При этих обстоятельствах рассчитывать, что большинство вернется, невозможно. Как говорила главный специалист Украины по демографии Элла Либанова, если 50 процентов из тех, кто выехал, вернутся, она будет счастлива. Я, в свою очередь, прогнозировал от 30 до 50 процентов. Но этот процент будет зависеть от государственной программы", - отметил социолог.

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Он напомнил, что в Украине уже существует Министерство национального единства, "которое должно заниматься непосредственно этой проблемой", поэтому он выразил желание "увидеть программу его деятельности".

"Давайте посмотрим, сколько за эти годы было создано антикоррупционных организаций. Но каковы результаты их деятельности? Если бы все они выполняли свои обязанности, в Украине уже бы исчезла вся коррупция, и мы бы еще могли помочь в этом европейцам", - добавил Головаха.

Украинские беженцы: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, с каждым месяцем войны все больше украинцев будут оставаться за границей, считает директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова. По ее словам, так происходит, потому что украинцы адаптовуюиться к жизни в другой стране.

Чехия позволит украинцам остаться навсегда. Однако, похоже, что воспользоваться такой возможностью смогут лишь достаточно обеспеченные беженцы, ведь для получения разрешения на постоянное проживание в Чехии иностранец должен иметь годовой доход 440 000 крон брутто (18 480 евро) или больше, то есть не менее 1,5 тысячи евро в месяц.

В Польше украинских беженцев хотят ограничить в бесплатной медицине. Новый законопроект от партии "Конфедерация" предусматривает, что бесплатное медицинское обслуживание для украинских беженцев будет предоставляться только при условии, что они платят взносы на медицинское страхование в стране.

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