Всего в мире зафиксировано более 146 млн случаев коронавирусной болезни.

По состоянию на утро 25 апреля Украина находится на 16 месте в мире по уровню распространенности коронавируса - на ее территории зафиксировано 2 071 142 случая болезни.

Читайте также"Испытание на прочность": в Минздраве предупреждают о новом штамме коронавируса

Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса, который ведет глобальный мониторинг эпидемии. В рейтинге заболеваемости Украина находится рядом с Мексикой и Перу.

При этом, первое место занимает США (свыше 32 млн выявленных случаев), второе - Индия (16 млн 610 тыс.), третье - Бразилия (14 млн 308 тыс.), четвертое - Франция (5 млн 534 тыс.) пятое - Россия (4 млн 699 тыс.).

Всего в мире зафиксировано 146 млн 110 тыс. случаев коронавирусной болезни. Жертвами пандемии стали 3 млн 096 тыс. человек.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров