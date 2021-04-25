По состоянию на утро 25 апреля Украина находится на 16 месте в мире по уровню распространенности коронавируса - на ее территории зафиксировано 2 071 142 случая болезни.
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Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джона Хопкинса, который ведет глобальный мониторинг эпидемии. В рейтинге заболеваемости Украина находится рядом с Мексикой и Перу.
При этом, первое место занимает США (свыше 32 млн выявленных случаев), второе - Индия (16 млн 610 тыс.), третье - Бразилия (14 млн 308 тыс.), четвертое - Франция (5 млн 534 тыс.) пятое - Россия (4 млн 699 тыс.).
Всего в мире зафиксировано 146 млн 110 тыс. случаев коронавирусной болезни. Жертвами пандемии стали 3 млн 096 тыс. человек.
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