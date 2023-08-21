В момент атаки ногу женщины придавило плитой.

Мать погибшей в Чернигове 6-летней Софийки рассказала, что в то утро они приехали в гости к брату, а потом пошли в центр города на прогулку.

В комментарии Общественному Ольга Голинская сказала, что встретилась с подругой. "Мы просто стояли у сцены. Это же дети. Девочки залезли на сцену, я не знаю, это даже пол минуты. Это нельзя передать, что мы видели. И просто стоял возле меня ребенок, на сцене, она просто упала и из нее начало литься очень много крови в области животика", - рассказала женщина.

После российского удара ногу женщины придавило плитой, она не видела свою дочь. "Я кричала, как она там, что с моим ребенком? Мне надо к ребенку. Ее мне перенесли на травку, за стенд, мне не видно было", - вспоминает она.

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Софийку привезли в Черниговскую областную детскую больницу, однако через несколько часов врачи сообщили о ее смерти. "По словам врачей, они боролись, оказывали помощь, но я так понимаю, что обломок повредил сердце...", - говорит ее мать.

"Она у меня одна. Это был смысл моей жизни. Я только ради нее жила. Она должна была идти в первый класс, мы с ней готовились. Она всегда любила путешествовать, я понимаю, что в стране война, а ведь надо дальше жить. Мы ездили в разные города, навещали подруг, знакомых, гостей", - говорит она.

По словам Ольги, она читала Telegram-каналы перед поездкой, Чернигов ей казался сравнительно мирным городом. Она говорит, что даже не знала о выставке, хотела только хорошо провести день с подругой и детьми.

"Именно тем людям, кто запустил ракету, я бы их душила, и чтобы их рвало просто на куски. Я желаю, чтобы просто были все эти нелюди, которые пришли на нашу землю, все эти русские, все, кто желает нам зла, а также те люди, которые сдают какую-то информацию - их надо выгонять с нашей родной земли, они не должны быть здесь вообще", - добавила женщина.

Удар по Чернигову: что известно

Напомним, утром 19 августа Россия ударила по центру Чернигова, где обычно находится много людей. Впоследствии стало известно, что удар пришелся по драмтеатру, где проходила выставка беспилотников.

Спасательные работы завершили только на следующий день, известно о семерых погибших и 156 пострадавших. Также из-за атаки повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 автомобилей.

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