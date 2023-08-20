Девочка была единственным ребенком в семье, ее мама получила ранения.

Вследствие ракетной атаки по Чернигову в субботу, 19 августа, погибла 6-летняя девочка. Софийка была единственным ребенком в семье.

Об этом сообщила подруга семьи Екатерина Фарафонова. На своей странице в Facebook она написала, что сегодня в Чернигове российская ракета убила единственную долгожданную дочь ее кумы – маленькую Софийку.

"Теперь Софийка – ангел-хранитель для своих родителей. Невозможно описать состояние и мысли ... Покойся на мягоньких тучках, наша маленькая Софийка, ты была очень доброй, умной и сообразительной девочкой, ты была украшением этого жестокого мира", – отметила Фарафонова.

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Коллега родителей ребенка уточнил, что этой осенью девочка должна была идти в первый класс. По информации полиции, патрульные на месте пытались оказать помощь, но спасти ребенка не смогли. Мать девочки получила ранения.

Удар по Чернигову

19 августа около полудня российские террористы нанесли ракетный удар по центру Чернигова. В то время там находилось много людей – некоторые шли из церкви или просто ехали в транспорте.

Вражеская ракета попала в здание драмтеатра, где проходило массовое мероприятие. Люди успели перейти к укрытию, что многим спасло жизнь.

В результате вражеской атаки погибли семь человек, среди них 6-летняя девочка. Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что наибольшее число жертв было на остановке общественного транспорта.

По данным Нацполиции, за медицинской помощью обратились 144 раненых человека. Среди пострадавших – 15 детей и 15 полицейских. Погибли семь человек.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в эфире телемарафона сообщил, что в больницах находятся более 40 человек, остальные пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

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