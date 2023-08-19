Проведение выставки было объявлено заранее.

В Черниговском драмтеатре проходила выставка дронов, когда в него попала российская ракета. В этот момент там было много гражданских.

О том, что в Чернигове 19 августа состоится выставка дронов, сообщалось несколько дней назад. Где именно она пройдет, заранее не говорили.

"Мероприятие пройдет в безопасном городе. По вопросам безопасности, адрес локации будет сообщен за 4 часа до события", - говорилось в анонсе.

Как сообщила в эфире телемарафона журналистка Александра Денисенко, которая присутствовала на месте трагедии и успела спуститься в укрытие непосредственно перед ударом, российская ракета прилетела именно по выставке.

"Была выставка производителей дронов. И именно сюда был прилет", - сказала она, отметив, что вероятно целью удара была именно выставка, о которой" кто-то передал информацию" россиянам.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что среди пострадавших, вероятно есть дети.

"К сожалению, по предварительной информации есть погибшие и раненые, также из-за взрывной волны вероятно пострадали дети. Это грубое нарушение норм международного гуманитарного права!" - подчеркнул он.

Ракетный удар по Чернигову

Сегодня около полудня российский агрессор нанес ракетный удар по центру Чернигова. Позже президент Зеленский сообщил, что удар пришелся по центральной площади, где расположены политехнический институт и драмтеатр.

По данным минстра внутренних дел Игоря Клименко, в результате удара погибли пять человек, травмированы 37. Среди них немало детей.

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