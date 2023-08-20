Спасательную операцию завершили.

Количество пострадавших от российского ракетного удара по Чернигову вырослр до 156 человек. Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Украины Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

По его словам, спасатели уже завершили операцию на месте происшествия. По последним данным, известно о 156 пострадавших, из которых 41 - находятся в больнице. "Всем оказывается необходимая помощь. К сожалению, семеро погибших. Соболезнования семьям", - добавил он.

В результате взрыва повреждены 66 жилых домов, 10 административных зданий и 67 транспортных средств. Кулеба отметил, что профильные комиссии уже работают, а людям как можно быстрее предоставят компенсации.

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Удар по Чернигову: что известно

Как сообщал УНИАН, вчера утром российские захватнические войска ударили по центру Чернигова. В результате атаки погибли семь человек, среди которых шестилетняя девочка.

Известно, что в тот день в здании драмтеатра проходила выставка дронов. Организаторы сообщили, что место проведения мероприятия предварительно не разглашали, для участия необходимо было пройти регистрацию.

Российские провоенные каналы радовались человеческим жертвам. Сегодня появились фото и видео из Черниговского областного музыкально-драматического театра имени Т. Шевченко.

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