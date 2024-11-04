Ветеран российско-украинской войны, адвокат Маси Найем высказался о немотивированных бойцах и случаях самовольного оставления части в армии.

В интервью LB Live его спросили, могут ли быть эффективными бойцами люди, которых мобилизовали против их воли. По словам Найема, в украинской армии и без них есть достаточное количество безынициативных людей, особенно среди кадровых военных:

"Я живу с предубеждением, что если ты оказался на линии фронта, то почему-то становишься очень сообразительным, тебе очень хочется жить. Другой вопрос - если они оставляют позицию, это преступление. Если они человечны и уважают побратимов, то они будут действовать эффективно".

Также адвоката спросили, часто ли к нему обращаются военнослужащие, которые решили самовольно покинуть часть. Он ответил, что такая проблема действительно существует, однако не в таких масштабах, как это пытается представить российская пропаганда.

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"Однако, если бы ко мне лично обратились ребята СЗЧшники, которые ушли как господин Гнездилов, я бы точно не принял эту историю. Это неправильно, немножко аморально по меньшей мере", - добавил Найем.

В то же время он привел пример с украинским защитником, которого отказались отпускать на реабилитацию после ранения, которое грозило ему потерей ноги. Адвокат отметил, что человек имеет право получить медицинскую помощь.

По мнению Найема, таких людей не отпускают из-за неукомплектованности подразделений, а моральную ответственность за это должны нести "все гражданские, которые не мобилизовались".

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