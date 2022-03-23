По словам Кулебы, украинцы нуждаются в работе и выплатах зарплат.

Глава Гуманитарного штаба Киевской области Алексей Кулеба призвал всех представителей бизнеса области активно возвращаться к своей деятельности.

Об этом говорится в его видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

"В условиях, которые сложились сегодня, призываю всех представителей бизнеса Киевщины активно возвращаться к своей деятельности. Прошу: кому разрешают вопросы безопасности, вопросы логистики и спроса - от маленьких кафе до больших производств - работайте, выходите на работу. Мы должны восстанавливать свою экономику даже в таких тяжелых условиях войны", - сказал Кулеба.

Он добавил, что украинцы нуждаются в работе и выплатах зарплат.

"Местные бюджеты должны пополняться за счет налогов и поступлений. Общины должны жить. Обязанность тех районов, где пока не проводятся боевые действия, - стать надежным тылом для Киевской области, для всей нашей страны", - подчеркнул глава Гуманитарного штаба.

Как сообщал УНИАН, в Броварском районе Киевской области в результате обстрелов оккупантов сгорели продовольственные склады.

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