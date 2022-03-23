Огнем уничтожены десятки тонн овощей и мясной продукции, отметил спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации.

В Броварском районе Киевской области в результате обстрелов оккупантов сгорели продовольственные склады.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Во время обстрела Броварского района Киевской области, который в очередной раз сегодня устроили орки, сгорел овощной склад "Веги Тренд Инвест" и мясной склад "Вэл Мит Инвест". Уничтожены десятки тонн продукции", - написал он.

Братчук отметил, это еще один удар по обеспечению потребностей Киевской области и всей Украины в продовольствии, добавив, что Одесса поможет.

Управляющий партнер VDA Group Евгений Коломиец на своей странице в Facebook написал, что уничтожение продовольственных складов противником не может быть случайным.

"…это не может быть случайностью - наши склады стоят в чистом поле. Вокруг ни одного здания", - отметил он.

Напомним, Россия ворвалась в Украину 24 февраля рано утром. Сначала враг бомбил военные объекты, а потом и мирные города, в том числе - Киев, начались бои.

Активные боевые действия, в частности, шли на Житомирской трассе, в Гостомеле, в Буче и в Ирпене.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что по состоянию на 23 марта стало известно о гибели 121 ребенка и ранении 167 несовершеннолетних. В ведомстве добавили, что больше всего детей пострадало в Киевской области - 61 человек.

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