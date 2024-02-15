По словам представителя Минобороны, главными темами "Рамштайна" стали системы ПВО, дроны и дальнобойные ракеты.

Одной из главных тем 19-го заседания стран-партнеров Украины в формате "Рамштайн", которое прошло 14 февраля, стала поставка ВСУ систем ПВО и ракет к ним. Об этом заявил начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк в эфире телемарафона.

По его словам, положительные новости относительно этого есть, но озвучивать их пока не стоит.

"Не секрет, что усиление противовоздушной обороны Украины – это одно из насущных требований Украины. Постоянно среди перечня потребностей Украины ракеты для систем ПВО, новые системы. Результатом этого "Рамштайна" станет то количество систем и ракет, которые предоставят Украине. Не будет целесообразно раскрывать какие-то цифры, часто мы не публикуем данные даже когда системы уже приезжают к нам. но здесь нужно отметить, что на противовоздушной обороне был фокус внимания", – сказал Павлюк.

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Он также добавил, что одной из тем "Рамштайна" стало выделение Украине дальнобойных ракет для более удачного уничтожения оккупантов в тылу, их логистических путей, складов и командных пунктов.

"И на этом Рамйштане партнеры сами говорят о необходимости для Украины предоставить вооружение, которое обеспечит глубину поражения. У нас есть полное понимание, что это является частью обескровливания нашего врага и поэтому это обсуждение стало частью вчерашнего Рамштайна. Наши партнеры прекрасно понимают, что нам нужно, какое именно вооружение и т.д.", – сказал Павлюк.

"Рамштайн": главные новости

Глава украинской разведки Кирилл Буданов вспомнил о "тайне", комментируя поставки ракет Украине. По его словам, речь идет о приличном количестве.

По словам министра обороны Рустема Умерова, ПВО Украины после заседания "Рамштайна" сильно усилят - ожидается, что партнеры дадут еще больше систем и ракет. В то же время объемы вероятных поставок чиновник не стал детализировать.

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