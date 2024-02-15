Глава ГУР утверждает, что речь идет о приличном количестве.

Главный разведчик Украины, руководитель ГУР Кирилл Буданов упомянул о "тайне" в вопросе поставок ракет Украине со стороны партнеров и уточнил, что речь идет о прилично большом количестве.

Вопрос объемов военной помощи Буданов прокомментировал журналистам ICTV, по итогам 19-го заседания в формате "Рамштайн" (встреча прошла 14 февраля).

По его словам, поддержка Украины остается "непоколебимой". Буданов надеется, что она останется таковой и в дальнейшем. Особенно сильно партнеры помогают ракетами, уточнил он.

"Особенно могу отметить поддержку по предоставлению дополнительных ракет для нашей противовоздушной обороны и ракет для противокорабельной обороны", - заявил Буданов.

На встречный вопрос журналистов о том, кто и сколько дает ракет, глава ГУР ответил следующее:

"Нет, извините, это тайна. Но по ракетах на противовоздушную оборону количество довольно-таки пристойное"

В Минобороны уточнили итоги последней встречи "Рамштайн"

Вопрос результативности 19-го заседания формата "Рамштайн" также прокомментировал глава Минобороны Рустем Умеров. По словам чиновника, ПВО Украины сильно усилится - ожидается, что партнеры дадут еще больше систем и ракет. В то же время объемы вероятных поставок чиновник не стал детализировать.

Также он уточнил, что по истребителям F-16 стороны намерены придерживаться договоренностей, согласованных ранее.

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