Министр заявил о плодотворных переговорах.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил результаты 19-го заседания Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

"Провели плодотворные переговоры в рамках Коалиции возможностей", - написал он в Facebook.

Что касается ПВО, по словам, Умерова, она будет усилена как "системами, так и ракетами к ним".

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"Официально приступила к работе коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны. 15 стран уже присоединились. Благодарен Германии, Франции и США за лидерство".

Также в повестке дня артиллерийские системы и снаряды, добавил министр: "В частности, совместное производство. Работаем над этим, уже есть результаты".

По истребителям F-16 - Украина следует по графику в рамках всех договоренностей с партнерами, написал Умеров.

Кроме того, будет больше дронов для Украины, анонсировал министр обороны:

"Усиливаем взаимодействие с партнерами по вопросу беспилотных систем. Сегодня официально запустили работу Коалиции дронов. Уже восемь стран присоединились - Швеция, Британия, Дания, Германия, Литва, Эстония, Нидерланды, Латвия".

Еще Умеров сообщил, что 20 стран официально присоединились к программе разминирования Украины, Литва - в лидерах.

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