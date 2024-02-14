Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею интеграции формата "Рамштайн", который занимается предоставлением Украине военной помощи, под эгиду Альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинга в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса. В частности, он прокомментировал сообщение о возможности изменения формата предоставления Украине военной помощи (Рамштайн) и что НАТО может на себя взять координацию этих вопросов.
"В первую очередь, я думаю, что контактная группа по вопросам обороны Украины или формат "Рамштайн" имеет большой успех. Была мобилизована поддержка от союзников и партнеров НАТО. Когда речь идет о военной поддержке, мы должны помнить, что 99% военной поддержки поступило в Украину от союзников НАТО, в том числе от Швеции, которая станет полноправным членом", - сказал Столтенберг.
При этом, генеральный секретарь Альянса добавил, что постоянно обсуждаются пути, как обеспечить, чтобы поддержка Украины была устойчивой и организована наилучшим образом. Он напомнил, что сегодня состоится новая встреча в формате "Рамштайн", но не может сказать больше деталей.
"Обсуждения продолжаются, но, цель, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить продолжение предоставления нами поддержки для Украины наиболее лучшим и максимально надежным способом", - сказал Столтенберг.
Война в Украине - военная помощь
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой.
Руководство Альянса считает целесообразным интегрировать формат "Рамштайн" в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических изменений в Вашингтоне. В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружение Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.
Недавно Столтенберг призвал Дональда Трампа не подрывать систему сдерживания альянса.