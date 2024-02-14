Сейчас продолжаются обсуждения как лучше всего обеспечить постоянную и устойчивую поддержку Украины в военном плане.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал идею интеграции формата "Рамштайн", который занимается предоставлением Украине военной помощи, под эгиду Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинга в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса. В частности, он прокомментировал сообщение о возможности изменения формата предоставления Украине военной помощи (Рамштайн) и что НАТО может на себя взять координацию этих вопросов.

"В первую очередь, я думаю, что контактная группа по вопросам обороны Украины или формат "Рамштайн" имеет большой успех. Была мобилизована поддержка от союзников и партнеров НАТО. Когда речь идет о военной поддержке, мы должны помнить, что 99% военной поддержки поступило в Украину от союзников НАТО, в том числе от Швеции, которая станет полноправным членом", - сказал Столтенберг.

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При этом, генеральный секретарь Альянса добавил, что постоянно обсуждаются пути, как обеспечить, чтобы поддержка Украины была устойчивой и организована наилучшим образом. Он напомнил, что сегодня состоится новая встреча в формате "Рамштайн", но не может сказать больше деталей.

"Обсуждения продолжаются, но, цель, конечно, заключается в том, чтобы обеспечить продолжение предоставления нами поддержки для Украины наиболее лучшим и максимально надежным способом", - сказал Столтенберг.

Война в Украине - военная помощь

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину, несмотря на то, что альянс всегда считал помощь Киеву вопросом суверенных решений стран-членов и двусторонних договоренностей, а не своей программой.

Руководство Альянса считает целесообразным интегрировать формат "Рамштайн" в собственные структуры, чтобы обезопасить себя от возможных политических изменений в Вашингтоне. В НАТО, по данным издания, все больше сомневаются, что США продолжат поставлять вооружение Украине, если победу на выборах в ноябре одержит бывший американский президент Дональд Трамп.

Недавно Столтенберг призвал Дональда Трампа не подрывать систему сдерживания альянса.

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