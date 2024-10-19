В Украине продолжаются дискуссии относительно снижения мобилизационного возраста. Однако, по мнению военного эксперта Романа Свитана, вопрос не в возрасте, а в мотивации военнообязанных.
"С точки зрения выполнения боевой задачи, оптимальный возраст - с 21 до 49 лет. Это максимум, в который может выложиться воин. Причем независимо от пола - как женщины, так и мужчины. Но ведь мобилизовать принудительно нельзя. Это основная проблема", - сказал Свитан в эфире 24 канала.
Дискуссии по снижению мобилизационного возраста
Накануне народный депутат Роман Костенко заявил, что снижение мобилизационного возраста в Украине до 18-20 лет - "не является чем-то радикальным". В частности, нардеп отметил, что "мы все - люди этой страны", независимо от возраста, и поэтому "все должны ее защищать".
"Если в Конституции признано, что человек с 21 года может стать народным депутатом, то солдатом он точно с 20 может стать. Это моя позиция", - отметил Костенко.
Кроме того, накануне в Офисе прокурора признали, что США действительно давит на Зеленского по уменьшению призывного возраста. В качестве аргумента - они вспоминают войну во Вьетнаме, на которую Вашингтон отправлял 18-летних ребят.
Зато нардеп Федор Вениславский заявил, что тему уменьшения призывного возраста на Западе действительно обсуждают. В то же время он отмечает, что речь идет не об официальных обращениях.
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