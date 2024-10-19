Роман Костенко напомнил, что даже депутатом можно стать в 21 год.

Снижение мобилизационного возраста до 18-20 лет не является чем-то радикальным, ведь, например, быть депутатом Верховной Рады можно с 21 года. Такое мнение в эфире Radio NV высказал народный депутат Роман Костенко.

Он отметил, что западные чиновники действительно не понимают, почему Украина мобилизует мужчин только с 25 лет. Но эти вопросы поднимают в частных разговорах, а не в официальных переговорах.

"Я общаюсь с конгрессменами [США]. Это неофициальные разговоры, у меня есть дружеские с кем-то отношения. Это не то, что Костенко позвонил какой-то конгрессмен и сказал "Быстро понижай там возраст!" Нет, это просто разговоры о том, что, ребята, у вас война за независимость, вы там воюете, мы - даем оружие. Вы говорите, что у вас проблемы с мобилизацией. Почему во всех странах призывают с 18-ти, а у вас с 25 лет. Значит, у вас нет проблем с мобилизацией", - рассказывает Костенко.

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Нардеп подчеркнул, что "мы все - люди этой страны", независимо от возраста, и поэтому все должны ее защищать.

"Если в Конституции признано, что человек с 21 года может стать народным депутатом, то солдатом он точно с 20 может стать. Это моя позиция", - сказал народный избранник.

Снижение мобилизационного возраста в Украине

Как писал УНИАН, на днях советник главы Офиса президента Сергей Лещенко рассказал, что Вашингтон давит на Владимира Зеленского, требуя снизить мобилизационный возраст. Вроде бы давят и демократы, и республиканцы, ссылаясь на американский опыт войны во Вьетнаме, когда американцев мобилизовали на фронт с 19 лет.

Нардеп Федор Вениславский утверждает, что эту тему на Западе действительно поднимают, но только в частных разговорах, а не на официальном уровне. По его словам, пока Верховная Рада не планирует пересматривать мобилизационный возраст в Украине.

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