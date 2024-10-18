Как заявил Иван Тимочко, если это произойдет, придется "очень резко мобилизовывать граждан", которые подпадают под этом снижение.

В Украине продолжается мобилизация. Вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине могут рассмотреть при нехватке ресурсов для обороны, заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Еспресо.

"Если мы окажемся в ситуации, когда нам действительно не будет откуда черпать дополнительный ресурс для обороны нашей страны, то снижение мобилизационного возраста вполне реальный сценарий развития событий", - сказал он.

По его словам, в том случае, если снижение мобилизационного возраста будет вопросом повестки дня, "придется очень резко мобилизовывать граждан", которые под него подпадают.

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При этом Тимочко назвал условие, при котором данный вопрос не будет рассматриваться:

"Если законодательство не будет давать лазейок, чтобы избежать мобилизации, а будет концентрировать и мотивировать граждан защищать свою страну, то вопрос снижения мобилизационного возраста, возможно, и не будет рассматриваться".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - насколько это вероятно

Напомним, советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко заявил, что США давят на Зеленского относительно снижения призывного возраста в Украине: "Американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, надо мобилизация с 18 лет"

командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский заявлял, что в Украине необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года, чтобы ВСУ пополнилось молодыми мотивированными воинами: "Чем больше сейчас нашей молодежи почувствует, что такое война, то тем легче нам будет дальше. Тяжелые времена рождают сильных людей".

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