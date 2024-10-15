Вашингтон аргументирует это участием США в войне во Вьетнаме.

Соединенные Штаты Америки давят на Зеленского относительно уменьшения призывного возраста в Украине, сообщил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

"Американские политики из обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет. Аргумент партнеров такой: когда была война США во Вьетнаме, туда забирали с 19 лет. Поэтому американцы намекают: одного лишь западного оружия недостаточно, надо мобилизация с 18 лет. Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста", - написал Лещенко.

Мобилизация в Украине: важные новости

Накануне нардеп Роман Костенко сообщал, что американские чиновники призывают Киев уменьшить мобилизационный возраст до 20 лет. По словам нардепа, "если эта категория людей уже сейчас не хочет защищать нашу страну, то они уже потерянное поколение".

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В то же время, по словам нардепа, сейчас в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки такой вопрос не поднимается. Хотя дискуссии вокруг него ведутся уже некоторое время.

Ранее комбриг НГУ Игорь Оболенский заявил, что в Украине необходимо снизить мобилизационный возраст до 21 года. Аргументирует он это тем, что "чем больше сейчас нашей молодежи почувствует что такое война, то тем легче нам будет дальше".

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