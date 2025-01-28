Направление на ВВК можно будет получить через приложение Резерв+.

В Украине вводятся электронные направления на прохождение военно-врачебной комиссии для военнообязанных. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Продолжаем системную цифровизацию государства. Сегодня даем "зеленый свет" электронным направлением на ВВК для военнообязанных. Людям не нужно будет отстаивать очереди возле ТЦК, чтобы получить соответствующий документ", - сказал он.

По словам Шмыгаля, направление на ВВК можно будет сгенерировать с помощью Единого государственного реестра призывников и получить через приложение Резерв+.

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В первую очередь опция будет доступна для тех, кто самостоятельно желает пройти военно-врачебную комиссию.

"Людям, которые получили повестку, также достаточно подать электронный запрос на формирование направления, чтобы не терять время на посещение ТЦК", - добавил премьер.

Прохождение ВВК - последние новости

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук сообщила, что в Украине продлят сроки перепрохождения ВВК для ограниченно годных граждан.

По словам Верещук, Офис президента будет предлагать продлить срок на прохождение ВВК ограниченно годными гражданами Украины минимум на три месяца.

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