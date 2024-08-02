По мнению экспертов, в 2024-2025 годах из страны выедут примерно 700 тыс. человек.

В Национальном банке спрогнозировали, сколько людей может уехать из страны в последующие годы и когда украинцы начнут возвращаться домой. Соответствующие данные содержит инфляционный отчет НБУ.

"В 2024-2025 годах ожидается дальнейший отток мигрантов за границу (около 400 и 300 тыс. человек соответственно)", – считают эксперты Национального банка.

Прогноз ухудшили по сравнению с тем, который был в апрельском инфляционном отчете. Причиной этого стало значительное разрушение украинской энергосистемы, которое сопровождают длительные отключения электроэнергии. Негативно влияет на ситуацию и то, что из-за повреждений усиливаются риски для отопительного сезона.

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В НБУ отмечают, что из-за постоянных отключений страдают производственные процессы, что приводит к уменьшению экономической активности и спроса на рабочую силу. Последнее является еще одним стимулом для миграции. Также эксперты считают, что нормализовать экономические условия не получится (по крайней мере в ближайшее время), поскольку существует высокий риск опасности.

В Национальном банке считают, что чистое возвращение мигрантов в страну начнется в 2026-м и будет постепенным (примерно 400 тыс. человек). Среди причин этого называют адаптацию на новом месте, а также сложные условия в Украине, в частности, отключение электроэнергии.

Украинская демография – главное

Ранее журналист и иммиграционный адвокат Энди Семотюк сказал, что в случае победы Путина Украину покинут 20 млн граждан. Кроме этого эксперт отметил, что новая долгосрочная холодная война с РФ, в которую будут втянуты Соединенные Штаты, может стоить около 4 трлн долларов.

Также сообщалось, что около половины украинцев, которые находятся в Польше, не могут определиться с планами по возвращению в Украину.

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