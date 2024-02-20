По словам Энди Семотюка, новая долгосрочная холодная война с Россией, в которую будут втянуты США, может стоить около 4 триллионов долларов.

Около 20 миллионов украинцев эмигрируют из страны, если президент России Владимир Путин одержит победу в войне. Об этом в колонке для Forbes пишет журналист, иммиграционный адвокат Энди Семотюк.

Он напоминает, что на этой неделе исполняется вторая годовщина вторжения России в Украину. С 24 февраля 2022 года более шести миллионов украинцев покинули свою страну, более 270 тысяч из них легально переехали в США.

"Большинство международных экспертов соглашаются, что даже с иммиграционной точки зрения российское вторжение было гуманитарным кошмаром. Но исходя из того, что сейчас происходит в Вашингтоне, эта миграция была лишь прелюдией к тому, что должно произойти", - пишет автор.

По его словам, это связано с тем, что на прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поставил на голосование законопроект о помощи Украине и объявил каникулы.

"Развитие событий в Европе слишком предсказуемо. Как только Путин завоюет Украину, он нападет на страны Балтии — якобы для защиты тамошних российских меньшинств, а затем на Польшу. Действительно, он сказал это. Мир будет втянут в войну. Нравится вам это или нет, но даже если Трамп снова станет президентом, американские солдаты будут призваны к битве на европейской земле. Можно предсказать, что потери, финансовые, экономические и кровью и потом, будут огромными", - считает эксперт.

По его мнению, учитывая, что шесть миллионов человек уже покинули Украину, а восемь миллионов были внутренне перемещенными лицами с начала вторжения, если Путин сейчас победит, более 20 миллионов украинцев сбегут на Запад.

"Опираясь на оценку стоимости выезда беженцев из Украины в Европу в случае победы России, и предполагая более 20 миллионов мигрантов, стоимость может превысить 1 триллион долларов в год. Даже если уедет всего три-четыре миллиона, бремя будет очень значительным. ... Другими словами, новая долгосрочная холодная война с Россией, в которую будут втянуты США, может стоить около 4 триллионов долларов или больше в течение десяти лет", - прогнозирует Семотюк.

Война в Украине - последние новости

ВСУ скоро не смогут сбивать российские самолеты. По данным Forbes, Воздушным силам ВСУ отчаянно не хватает боеприпасов, включая ракеты противовоздушной обороны Patriot. Именно они позволили за три дня сбить сразу шесть российских бомбардировщиков.

Издание считает маловероятным, что ВСУ смогут уничтожать российскую авиацию со скоростью два самолета в день.

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