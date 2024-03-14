Количество тех, кто планирует точно оставаться в Польше, уменьшилось.

Около половины украинцев, находящихся в Польше, не могут определиться с планами относительно возвращения в Украину, однако количество тех, кто планировал остаться в Польше, уменьшается.

Такие данные переданного УНИАН исследования аналитического центра международного агентства по трудоустройству Gremi Personal. Согласно опросу агентства, 43% украинцев, находящихся в Польше говорят, что трудно определиться с планами по возвращению в Украину. 19% сказали, что планируют остаться в Польше. 15% не приедут ближайшие 5 лет, 13% вернутся в течение полугода и 10% - в течение года.

В апреле прошлого года в агентстве проводилось аналогичное исследование. В то время 36% украинцев планировали остаться в Польше, 7% имели целью переехать из Польши в другую страну, 55% планировали вернуться в Украину. 82% украинцев, которые планировали возвращаться, ответили, что приедут в Украину после победы.

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"Наше исследование показывает, что количество тех, кто однозначно планировал остаться в Польше уменьшилось на 17% по сравнению с прошлым годом. Это гигантская цифра, учитывая количество украинцев, живущих в Польше. Хорошая новость для Украины заключается в надежде на возвращение большого количества людей", - сказал основатель международного агентства по трудоустройству Gremi Personal Евгений Кириченко.

Однако вопрос о мотивации людей вернуться на родину, по его словам, является задачей со звездочкой для украинского правительства, и больше всего работать надо с людьми, которые до сих пор колеблются в своем решении.

В аналитическом центре также спросили украинцев, как долго они находятся в Польше. 36% приехали в Польшу меньше года назад, 25% - находятся в Польше 2 года. 15% от одного года до двух. 10% сказали, что около 3-х лет. И по 7% пришлось на 4 и 5 лет.

Аналитики обращают внимание на 25% украинцев, приехавших в Польшу около 2 лет назад. По их предположению - эта цифра демонстрирует количество беженцев, которые выехали из Украины в начале полномасштабной войны. Остальные - это люди, которые приезжают в Польшу работать.

"Что стало ключевым мотивом, который подтолкнул приехать в Польшу? 30% сказали, что их привлекает уровень заработных плат, 27% чувствуют опасность в Украине, 24% отказались отвечать на вопрос, 10% сказали, что их убедили друзья и 9% - желают воссоединиться с семьей", - говорится в исследовании.

Украинские беженцы в Европе: последние новости

Ранее сообщалось, что в странах Европейского союза по состоянию на 31 января этого года под временной защитой находились 4,3 миллиона украинцев.

По словам исполнительного директора Центра экономической стратегии Глеба Вышлинского, доля украинских беженцев, которые уверены в возвращении домой, сократилась почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями.

Согласно исследованию "Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев", украинские беженцы все чаще едут из Польши в Германию.

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