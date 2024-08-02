По словам Либановой, "ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет - разве что в случае интенсивной иммиграции".

В 2023 году родились примерно 187 тысяч детей - это очень мало для Украины. Такую статистику в интервью Главкому привела директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

По ее словам, "ни 50, ни 40 миллионов граждан в Украине уже не будет - разве что в случае интенсивной иммиграции", но это уже будут не украинцы и, скорее всего, даже не европейцы.

"Во-вторых, значение имеет плотность населения. Перед войной в Украине на квадратный километр приходилось 45 человек - по сравнению с Европой этого мало. Потому что малым количеством людей трудно упорядочить большую территорию. Правда, есть Норвегия, где, если я не ошибаюсь, на квадратном километре живут 14 человек. Но там леса, фьорды, там другая структура экономики. То есть если мы сможем перестроить структуру экономики, то тогда да - можно обойтись и меньшим количеством населения", - говорит эксперт. Видео дня

Она подчеркнула, что после войны плотность населения не только снизится, но и перераспределится - "она и сейчас достаточно разная, а после войны, поскольку население будет сконцентрировано не на всей территории, будет отличаться еще больше".

"Будут территории, где на квадратный километр будет приходиться менее 30 человек. В целом Украина еще долгое время будет оставаться бедной страной, а практически во всех бедных странах население концентрируется в нескольких городах. Не обязательно "миллионниках". Я имею в виду крупные города, где достаточно рабочих мест, - мы называем их метрополисами. Скажем, во Львове нет миллиона жителей, но он, безусловно, метрополийный город, потому что оказывает влияние не только на собственное население, но и на большую территорию вокруг", - отметила Либанова.

При этом, по ее прогнозам, в результате войны население Украины постареет.

"Во-первых, очень сильно упала рождаемость. В 2023 году родились примерно 187 тысяч детей. Это очень мало для Украины. А если детей рождается мало, то удельный вес людей старшего возраста увеличивается. Во-вторых, в эмиграции, по данным Евростата, находится лишь 6% наших граждан старше 65 лет. Треть мигрантов - дети до 18-ти. То есть мы несем значительные потери молодежи и людей взрослого, но не старшего возраста", - констатировала демограф.

Демографическая ситуация в Украине - последние новости

Заместитель министра социальной политики Дарья Марчак прогнозирует, что в Украине назревает тяжелый демографический кризис. По ее словам, на подконтрольной Украине территории проживает 31 млн человек, 4,9 млн выехали за границу, около 5 млн проживают на временно оккупированных территориях.

Уже к 2025 году в Украине, по прогнозам экспертов Института демографии, может остаться только 25 млн человек.

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