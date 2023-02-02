Сам Александр Лиев отрицает получение российского паспорта и утверждает, что имеет только украинское гражданство.

У исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Сам он утверждает, что никогда не получал паспорт РФ.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах, российский паспорт Лиева был выдан в 2019 году. В нем указано, что он родился в Москве, "хотя на самом деле Лиев родился на территории Украины".

Сам Лиев в комментарии УП опроверг наличие у него российского гражданства. Он отмечает, что весь негатив и общественная критика, с которым он столкнулся, повлияет на его работу и помешает процессам, которыми он занимается в Министерстве обороны.

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"Это полный трэш. У меня нет и не было никогда никакого другого гражданства, кроме украинского. Я не подавался на гражданства другой страны. Когда оккупировали Крым, там, действительно, раздавали людям российское гражданство без согласия, но к тому времени я уже давно работал на "Общественном"",- сказал Лиев.

Скандал с чиновником Минобороны Лиевым - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 января глава ЦПК Виталий Шабунин опубликовал скандальные факты об Александре Лиеве, которого с лета 2022-го года глава Минобороны Алексей Резников назначил подписывать оружейные контракты ведомства.

По данным Шабунина, Лиев - уроженец г. Ухта республики Коми (РФ), экс-министр курортов и туризма АР Крым времен Януковича. В марте 2014-го он в интервью "Громадському" призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове. Также утверждалось, что в январе 2006 года Лиев координировал выставление пикетов и блокпостов возле маяков, которые по распределению Черноморского флота СССР должны были отойти Украине, но незаконно удерживались флотом РФ.

Реагируя на публикацию ЦПК, Лиев заявил, что это - "сфабрикованный вброс", направлен против министра обороны. По его словам, компромат на него - это якобы часть информационно-психологической кампании, о которой предупреждали в ГУР. Относительно истории с крымскими маяками, Лиев заявил, что она "абсолютно вымышленная", а на заявления о том, что он уроженец российской Ухты ответил, что с 3 лет "стал жителем украинского Армянска, АР Крым". Лиев также прокомментировал скандальный ролик, в котором призывает Киев "услышать Крым" в феврале 2014 года.

Позже стало известно, что Лиев написал заявление об увольнении на фоне скандала, связанного с его высказываниями о Крыме. Глава Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности Марьяна Безуглая подтвердила написание заявления.

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