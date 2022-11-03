Перечисленные "благотворителю" деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.

ГБР разоблачило бывшего и.о. госсекретаря Министерства экономики, экс-руководство госпредприятия "Укрпатент", а также руководителя одной из благотворительных организаций на завладении государственными средствами в размере 250 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, деньги перечисляли на волонтерские счета якобы для закупки бронежилетов для военных. Но их разворовывали чиновники.

Так, к хищению средств экс-руководитель ГП привлек главного бухгалтера и и. о. государственного секретаря профильного министерства.

"Для присвоения средств была привлечена благотворительная организация. Ее директор предоставил заведомо ложные сведения и документы о якобы потребности в закупке бронежилетов для ВСУ", - говорится в сообщении.

Перечисленные "благотворителю" деньги были обналичены через ряд фиктивных фирм и присвоены участниками сделки.

После этого экс-директор "Укрпатента" выехал из Украины, основания для его выезда пока проверяются. А и.о. госсекретаря министерства уволилась.

Но вскоре их преступления разоблачили ГБР - счета предприятий были арестованы.

Экс-директору и главному бухгалтеру ГП, и.о. государственного секретаря министерства и директору благотворительной организации сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины. Теперь им "светит" до 12 лет за решеткой.

Ранее Служба безопасности Украины уличила в Днепре волонтеров, которые создали незаконную схему получения и реализации иностранной и отечественной гуманитарной помощи на миллионы гривень.

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