По словам журналиста, объяснять причины этой ошибки бессмысленно, ведь это будет выглядеть как оправдание.

Журналист Михаил Ткач публично извинился перед экс-чиновником Министерства обороны Александром Лиевым, о наличии российского паспорта у которого он написал накануне. Эта информация Ткача оказалась фейком.

"Худшее, что может быть - это неправда. Вчера я ошибся. Я приношу извинения Александру Лиеву. Информация о российском паспорте Александра Лиева, опубликованная вчера, не соответствует действительности", - написал Ткач в Facebook.

Журналист добавил, что причины этой ошибки будут выглядеть как попытки оправдания, "а это точно не тот путь по которому стоит идти, если ты убедился в своей неправоте".

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"Наша новость с самого начала была опубликована с позицией господина Лиева. Мое сообщение заблокировал фейсбук из-за публикации личных данных. Приношу извинения читателям Украинской правды. Поздравляю всех причастных. Правда победит", - написал Ткач.

Скандалы вокруг Лиева

С лета 2022 года глава Минобороны Алексей Резников назначил Александра Лиева подписывать вооруженные контракты министерства.

Глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что именно от него зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Кроме того, по словам Шабунина, Лиев в марте 2014-го он призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Позже сам чиновник отреагировал на информацию ЦПК о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма. Лиев заявил, что это "сфабрикованный вброс", направленный против министра обороны.

2 февраля "Украинская правда" сообщила, что у исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Сам он утверждает, что никогда не получал паспорт РФ.

Вчера в МО сообщили, что Лиев уволился по собственному желанию. Информацию о "российском паспорте" чиновника в министерстве опровергли.

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