В Минобороны добавили, что у ведомства нет подтверждений того, что у Лиева есть российский паспорт.

Вр.и.о. руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Александр Лиев, вокруг которого произошел скандал из-за его высказывания об оккупированном Крыме, уволен по собственному желанию.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины, у ведомства также нет подтверждений того, что у Лиева есть российский паспорт.

"На этапе трудоустройства в министерство и в течение работы в оборонном ведомстве Александр Лиев проходил соответствующие проверки, обязательные при вступлении в должность госслужащего. Так же, в порядке, который действует во время особого периода, в Службу безопасности Украины предоставлялись соответствующие материалы по вопросу доступа к государственной тайне. Никаких возражений от СБУ получено не было. Каких-либо фактов, которые бы подтверждали наличие у Александра Лиева другого гражданства, кроме украинского, в Минобороны не предоставлялось", – говорится в сообщении.

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Что известно об Александре Лиеве

С лета 2022 года глава Минобороны Алексей Резников назначил Александра Лиева подписывать вооруженные контракты министерства.

Глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что именно от него зависит, у кого, за сколько и какое оружие и военную технику покупает Украина. Кроме того, по словам Шабунина, Лиев в марте 2014-го он призвал Киев "услышать Крым" и "легализовать референдум" на полуострове.

Позже сам чиновник отреагировал на информацию ЦПК о том, что он якобы поддерживал оккупацию Крыма. Лиев заявил, что это "сфабрикованный вброс", направленный против министра обороны.

2 февраля "Украинская правда" сообщила, что у исполняющего обязанности руководителя Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Александра Лиева якобы нашли российский паспорт. Сам он утверждает, что никогда не получал паспорт РФ.

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