Репетиции парада запланированы еще на 20 и 22 августа.

Первая репетиция парада по случаю 30-летия Независимости Украины в центре Киева завершилась. Такие репетиции пройдут еще 20 и 22 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, в 15:00 перекрыли движение транспорта по Крещатику и прилегающим улицам.

При этом вдоль главной улицы Киева выставили кордоны правоохранителей, которые следили, чтобы пешеходы не гуляли по проезжей части и на Майдане Независимости.

По Крещатику промаршировали военные и прошла колонна военной техники, она двигалась от станции метро "Льва Толстого".

При этом на гусеницы танков и другой гусеничной техники надели специальные резиновые накладки, чтобы не повредить асфальт, ведь вес некоторых машин достигает 40 тонн.

Кроме того, над центром Киева пролетели самолеты боевой и военно-транспортной авиации, среди которых заметили "Мрию", а также вертолеты.

Военная техника возвращалась с репетиции парада на День Независимости в Киеве через Подол. Колонна прошла по улице Глыбочицкой в направлении Воздухофлотского проспекта.

Движение автомобилей по всем прилегающим улицам к Глыбочицкой улице и Воздухофлотского проспекта перекрыто. Перейти дорогу наземными пешеходными переходами не позволяли и пешеходам, поскольку более 15 минут непрерывно двигалась военная техника.

Как ранее сообщал УНИАН, жителей и гостей Киева предупредили о масштабных перекрытиях улиц в центре столицы из-за репетиции парада ко Дню Независимости Украины. Всего запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа, во время которых с 15:30 до 01:15 запланировано временное ограничение движения транспортных средств по ряду улиц города.

Автор: Дмитрий Хилюк